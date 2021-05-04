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Власти Мексики заинтересовались вакциной центра "Вектор"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Мехико интересуется возможностью получения в будущем для борьбы против коронавируса вакцины "ЭпиВакКорона" российского центра "Вектор", заявил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард.

Чиновник, слова которого приводят латиноамериканские СМИ, заявил, что уже проведены первые контакты с центром "Вектор". "Его вакцина зарегистрирована в России, эффективность - около 94%", - сказал министр, говоря о перспективах получения дополнительных вакцин от COVID-19 и о своем недавнем визите в РФ.

Как отметил Эбрард, в данном случае "мы не ожидаем, что сможем получить эту вакцину немедленно, однако мы открыли дорогу (для возможного получения вакцины в будущем - ИФ)".

Мексиканский министр, страна которого уже получает вакцину "Спутник V", напомнил, что в Мехико интересуются и еще одним российским препаратом - вакциной "Спутник Лайт".

Мексика Вектор коронавирус

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