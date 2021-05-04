Наемники из Сирии осуждены в Армении пожизненно за участие в боях в Карабахе

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Суд в Сюникской области на юге Армении приговорил к пожизненному заключению двух граждан Сирии по обвинению в участии в войне в Нагорном Карабахе в качестве наемников с азербайджанской стороны.

"Граждане Сирии Мухраю Мухаммад аль-Шхер и Юсеф Алабед аль-Хаджи приговорены к пожизненному заключению решением суда общей юрисдикции города Капан Сюникской области", - сообщила генпрокуратура Армении.

Сирийцев обвинили в международном терроризме, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов и в наемничестве.

Ранее генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье "финансирование терроризма" по факту привлечения Азербайджаном и Турцией террористов к участию в боевых действиях в Нагорном Карабахе.