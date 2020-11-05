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СК Армении сообщил о задержании двоих сирийских наемников

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении сообщил о задержании и аресте двоих наемников из Сирии.

"На данный момент у нас есть два сирийских наемника, которых уже допросили. Им было предъявлено обвинение и они арестованы", - заявил начальник криминологического управления СК Армении Рафаэль Варданян на пресс-конференции в Ереване в четверг.

Варданян сказал, что армянская сторона сейчас принимает меры, чтобы задержанные могли связаться со своими родными и сообщить им о своем местонахождении и статусе, однако на данный момент это невозможно, так как у родственников наемников нет телефонов.

По его словам, СК работает с генеральным консульством Армении в Сирии через МИД республики, чтобы проинформировать родственников этих людей об их местонахождении.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются, несмотря на несколько попыток договориться о "гуманитарном перемирии". Стороны конфликта несут потери в живой силе и технике.

Хроника 27 сентября – 05 ноября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
СК Армении Армения Рафаэль Варданян Нагорный Карабах Сирия

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