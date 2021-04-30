В госдепе считают правильным поддерживать контакты с РФ ради стабильности в отношениях

В Вашингтоне пока не готовы сообщать, будет ли Блинкен встречаться с Лавровым в Рейкьявике

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - США считают правильным сохранять контакты с российским руководством, так как это необходимо для обеспечения стабильности в двусторонних отношениях, заявил в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы надеемся и ожидаем, что не все каналы для контактов будут закрыты", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

"Мы знаем, что, если хотим добиться в какой-то степени стабильности, предсказуемости, в наши отношения, требуется в каком-то виде проводить контакты", - добавил Прайс. Он пояснил, что именно по этой причине президент США Джо Байден в ходе недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным "заявил о возможности встречи в ближайшие недели".

В то же время, отвечая на вопрос журналиста о том, возможна ли встреча госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на встрече Арктического совета, Прайс сказал: "Я не хочу что-либо сообщать раньше времени".

"В том, что касается Арктического совета, мне пока нечего объявить", - добавил представитель госдепартамента.

Ранее в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров планирует очно принять участие в министерской встрече Арктического совета 19-20 мая в Рейкьявике, однако этот вопрос продолжает прорабатываться.

"Что касается российского участия, по формату мы на данном этапе исходим из того, что оно должно быть очным. Планируется, что делегацию возглавит министр иностранных дел России", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что этот вопрос на данном этапе "находится в проработке".

Газета "Коммерсант" ранее сообщила со ссылкой на источники о том, что Лавров примет участие в министерском заседании по Арктике, где "с большой долей вероятности проведет отдельные двусторонние переговоры" с Блинкеном "на полях" этого мероприятия.

Министерская встреча Арктического совета состоится 19-20 мая 2021 года в Рейкьявике, сообщается на сайте организации. В Арктический совет входят восемь государств: Россия, США, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.