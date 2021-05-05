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Блинкен призвал добиваться от РФ выполнения ею международных обязательств

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости "заставлять Москву придерживаться своих международных обязательств".

"Мы должны работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать ее к ответственности за ее действия и заставлять Москву придерживаться своих международных обязательств", - написал Блинкен в твиттере.

Накануне состоялась первая встреча глав МИД G7 с начала пандемии. На повестке дня были, в том числе, и отношения с Россией. Блинкен на переговорах с главой МИД ФРГ Хайко Маасом обсуждали поддержку Украины "в свете российской агрессии". Кроме того, Блинкен и Маас говорили о необходимости поддерживать "трансатлантическое сотрудничество" на фоне "дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана".

США Россия Энтони Блинкен

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