Глава дипломатии ЕС обсудил с госсекретарем США отношения с Россией

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе встречи во вторник в Лондоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в кулуарах совещания глав МИД стран G7 обсудил отношения с Россией, сообщила Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

"Они обсудили отношения с Россией в свете недавнего наращивания российской военной мощи в незаконно аннексированном Крыму и на границе с Украиной, здоровье Алексея Навального, а также действия России против государств-членов ЕС и санкции против граждан ЕС", - говорится в коммюнике ЕВС, опубликованном в Брюсселе.

Как сообщается в документе, эта встреча предоставила "возможность обсудить на двусторонней основе некоторые из наиболее насущных предстоящих вызовов в сфере внешней политики и безопасности, которые также были предметом обсуждения министров иностранных дел стран "большой семерки" на их двухдневном совещании".

Боррель и Блинкен, помимо России, обсудили последние события вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе ввиду возможного возвращения Соединенных Штатов в СВПД и в вопроса об обеспечении полного и эффективного выполнения ядерной сделки с Тегераном.

Они говорили также о ситуации в Афганистане и об отношениях с Китаем. Кроме того, глава дипломатии ЕС выразил обеспокоенность по поводу растущей нестабильности в Колумбии.

"Предстоящий саммит ЕС-США в Брюсселе в июне придаст новый импульс отношениям между ЕС и США", - отметили в ЕВС.