Трем полицейским предъявили обвинения в убийстве темнокожего мужчины в США

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор штата Вашингтон в четверг обвинил трех полицейских Такомы (округ Пирс, штат Вашингтон) в убийстве темнокожего мужчины Мануэля Эллиса, который умер после того, как неоднократно говорил им, что не может дышать, когда его удерживают. Об этом сообщает Associated Press.

Генеральный прокурор Боб Фергюсон предъявил Кристоферу Бербанку и Мэтью Коллинзу обвинения в убийстве второй степени, а Тимоти Рэнкину-в непредумышленном убийстве первой степени. Рэнкин обвиняется в том, что он давил на спину Эллиса, когда тот просил отпустить его, так как он не может дышать.

Свидетели сообщили, что видели, как Бербанк и Коллинз напали на Эллиса из-за того что тот якобы провоцировал их. Позже это заявление о вероятной причине задержания было подано в Верховный суд округа Пирс. Судебно-медицинский эксперт округа Пирс назвал смерть Эллиса убийством. Видеозапись, которую записали свидетели, подтвердила, что убитый не пытался ударить офицеров, хотя иногда он сопротивлялся их попыткам удержать его, говорится в заявлении.

Мануэль Эллис умер 3 марта 2020 года всего за несколько недель до того, как полицейский Дерек Шовен был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Смерть Флойда спровоцировала массовые беспорядки в США.