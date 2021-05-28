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Трем полицейским предъявили обвинения в убийстве темнокожего мужчины в США

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор штата Вашингтон в четверг обвинил трех полицейских Такомы (округ Пирс, штат Вашингтон) в убийстве темнокожего мужчины Мануэля Эллиса, который умер после того, как неоднократно говорил им, что не может дышать, когда его удерживают. Об этом сообщает Associated Press.

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Генеральный прокурор Боб Фергюсон предъявил Кристоферу Бербанку и Мэтью Коллинзу обвинения в убийстве второй степени, а Тимоти Рэнкину-в непредумышленном убийстве первой степени. Рэнкин обвиняется в том, что он давил на спину Эллиса, когда тот просил отпустить его, так как он не может дышать.

Свидетели сообщили, что видели, как Бербанк и Коллинз напали на Эллиса из-за того что тот якобы провоцировал их. Позже это заявление о вероятной причине задержания было подано в Верховный суд округа Пирс. Судебно-медицинский эксперт округа Пирс назвал смерть Эллиса убийством. Видеозапись, которую записали свидетели, подтвердила, что убитый не пытался ударить офицеров, хотя иногда он сопротивлялся их попыткам удержать его, говорится в заявлении.

Мануэль Эллис умер 3 марта 2020 года всего за несколько недель до того, как полицейский Дерек Шовен был признан виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Смерть Флойда спровоцировала массовые беспорядки в США.

США Такома

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