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В базовом лагере Эвереста участились случаи заболевания COVID-19

В базовом лагере Эвереста участились случаи заболевания COVID-19
Фото: Zuma\TASS

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Альпинисты базового лагеря на Эвересте и власти Непала сообщили, что они наблюдают рост числа альпинистов с симптомами COVID-19, что вызывает опасения вспышки пандемии, сообщает BBC News.

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В базовом лагере заявили, что получили сообщения о 17 подтвержденных случаях заболевания из больниц Катманду, куда были отправлены заболевшие участники экспедиций из базового лагеря и других лагерей для лечения. Сотрудники частной больницы в Катманду подтвердили Би-би-си, что у пациентов выявили положительный результат тестов на коронавирус после прибытия с Эвереста.

Непальское правительство до сих пор отрицало наличие каких-либо сведений о положительных результатах тестов на COVID-19 в базовом лагере, опасаясь закрытия знаменитой горы для экспедиций. Иностранные альпинисты являются основным источником дохода для непальского правительства, которое уже закрывало Эверест в прошлом году во время пандемии. Власти предписывают приезжим альпинистам пройти карантин в Непале, прежде чем отправиться в базовый лагерь.

В последние недели в Непале резко возросло число случаев заболевания коронавирусом. Эта страна имеет самый высокий уровень заражения среди соседних с Индией стран, где вторая волна вызвала полномасштабный кризис.

Хроника 09 января 2020 года – 05 мая 2021 годаПандемия коронавируса
COVID-19 Эверест коронавирус Непал

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