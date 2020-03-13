Власти Непала запретили восхождение на Эверест из-за коронавируса

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Правительство Непала вводит с 14 марта по 30 апреля запрет восхождений на Эверест в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщила в пятницу телерадиокорпорация BBC.

"Начиная с сегодняшнего дня все уже выданные разрешения для сезона (восхождения - ИФ) на Эверест 2020 года и все разрешения, что должно были быть выданы, отменят, - заявили в администрации премьер-министра Непала. - Мы приняли решение прекратить выдачу всех туристических виз до 30 апреля".

Иностранцам, которые не смогут избежать поездки в Непал с 14 марта, будут рекомендовать оставаться две недели в карантине.

По данным BBC, большинство восходителей приезжает в Непал из США, Индии, КНР, Великобритании, Японии и Южной Кореи. Правительство Непала зарабатывает до $4 млн в год за счет выдачи разрешений на восхождение на Эверест, не считая прибыли от других аспектов туристического сектора.

В Непале зафиксирован один случай заболевания коронавирусом, в соседней Индии число заболевших превысило 70. Непальские власти призвали граждан избегать массовых мероприятий, включая свадьбы.

BBC напоминает, что власти КНР ранее запретили восхождение на Эверест со стороны горы, которая выходит на китайскую территорию.