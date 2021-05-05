Палестина получила 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Палестина получила 500 тысяч доз российской вакцины "Спутник V", заявил глава палестинского МИД Рияд Малики.

"Мы смогли предоставить нашему народу полмиллиона вакцин "Спутник", и в ближайшее время надеемся, что сможем предоставить еще больше, мы будем сотрудничать в этой сфере с Россией", - сказа Малики, открывая переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Малики подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" стала первой вакциной, поступившей на территорию Палестины. В Палестине благодарны России за такой уровень сотрудничества и рассчитывают, что в ближайшие дни "оно только усилится", отметил он.

Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия продолжит оказывать Палестине помощь в борьбе с COVID-19.

"Сегодня мы обсудим дополнительные шаги, которые позволят России продолжить и нарастить свою помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией нашим палестинским друзьям", - сказал Лавров.

Глава палестинского МИД сообщил, что привез письмо от президента Палестины Махмуда Аббаса Владимиру Путину, в котором Аббас выражает благодарность за предоставление вакцины, а также "затрагивает темы взаимных интересов касательно ближневосточного региона, и в частности ситуации в Палестине".

Вместе с тем, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, Россия "озабочена отсутствием перспективных договоренностей о том, как возобновить мирный процесс, мирные переговоры" в рамках ближневосточного урегулирования.

"Готовы помочь, у нас есть некоторые идеи, и сегодняшние контакты с вами для нас имеют особое значение", - заявил Лавров.

В январе посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщал, что Палестина рассчитывает закупить 100 тыс. доз вакцины "Спутник V", а также получить 10 тыс. доз безвозмездно.