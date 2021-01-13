Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:02Заразились
на 13.01В России 3 471 053+22 850В мире 91 603 910+712 530

Трамп предостерег американцев от насилия и вандализма в ходе демонстраций

Трамп предостерег американцев от насилия и вандализма в ходе демонстраций
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал американцев отказаться от актов насилия и вандализма во время выступлений, заявил он телеканалу Fox News.

"В свете сообщений о новых выступлениях я призываю не допускать насилия, нарушения законов и вандализма. Это не то, за что выступаю я и Америка", - приводит слова Трампа Fox News.

Трамп также обратился к американцам с призывом "помочь снизить градус напряженности" в стране.

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, погибли пять человек. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Трампа обвиняют в том, что он подстрекал участников беспорядков к активным действиям.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за произошедшие беспорядки. В среду в Палате представителей США проходит рассмотрение резолюции по объявлению импичмента Трампу, голосование по этому вопросу состоится позднее в среду.

Штурм Капитолия

15
США Дональд Трамп

Новости по теме

Новости

Нынешней коалиции трех партий не будет в новом парламенте Эстонии

Лидер большинства в Сенате отказался созывать экстренное заседание по импичменту Трампа

В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19

В Великобритании зафиксирована рекордная смертность от COVID-19
Пандемия коронавируса

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле

Киев призвали подписать прямые договоры с "Газпромом"

Пандемия коронавируса

В Бразилии началось производство "Спутника V"

В Бразилии началось производство "Спутника V"

В Южном Судане отпустили на свободу Варламова и Верзилова

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку

Главный исполнительный директор Intel Боб Свон отправлен в отставку
Пандемия коронавируса

В Швейцарии ужесточили ограничения из-за угрозы новых штаммов COVID-19

В Швейцарии ужесточили ограничения из-за угрозы новых штаммов COVID-19

Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли

Умер британский миллиардер и совладелец Daily Telegraph Дэвид Баркли
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');