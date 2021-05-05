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Страны G7 призвали КНР к совместной борьбе с глобальными вызовами

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран "группы семи" (G7) на встрече в Лондоне призвали Китай выполнять нормы международного права и вести совместную борьбу с глобальными вызовами.

"Мы призываем Китай, как крупную державу и экономику с передовым технологическим потенциалом, принимать конструктивное участие в международной системе, основанной на нормах", - заявили главы внешнеполитических ведомств стран G7.

Главы МИД стран G7 указали, что решение проблем, связанных с изменением климата, сокращением биоразнообразия, и восстановлением экономики после пандемии COVID-19, соответствует общим интересам.

Также участники встречи призвали КНР "соблюдать права человека". Особое внимание дипломаты уделили нарушениям "демократических избирательных прав в Гонконге" и вопросу борьбы с кибератаками.

"Мы призываем Китай выполнять обязательства по ответственному поведению в киберпространстве, в том числе воздержаться от краж интеллектуальной собственности или поддержки (подобных нарушений) с помощью кибертехнологий", - отметили представители стран G7.

Китай также становился темой для обсуждения глав внешнеполитических ведомств стран G7 на встрече 4 мая. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Доминик Рааб призывали присутствующих дипломатов объединиться перед лицом вызовов со стороны КНР. Остальные представители стран G7 указали, что по большей части разделяют опасения Лондона и Вашингтона по поводу Китая.

G7 Китай

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