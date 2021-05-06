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Глава МИД РК призвал страны G7 обеспечить доступ к вакцинам от COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Республики Корея (РК) Чон Ый Ен призвал страны G7 проявить свое лидерство, чтобы обеспечить справедливый доступ к вакцинам против COVID-19. Об этом сообщает МИД Южной Кореи.

Глава МИД РК также призвал к международной поддержке усилий Сеула по денуклеаризации Корейского полуострова, которая, по его словам, является "основой" для обеспечения мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, министр подчеркнул необходимость сотрудничества в области защиты морской среды в регионе.

Глава МИД Южной Кореи лично присутствовал на проходящей в Лондоне встрече министров иностранных дел G7 во вторник и среду. РК не является участником "группы семи", но была приглашена в качестве гостя вместе с Австралией, Индией, Южной Африкой и Брунеем.

На встрече 5 мая главы МИД G7 больше всего внимания уделили России и Китаю. Дипломаты призвали РФ отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска, а КНР - выполнять нормы международного права и вести совместную борьбу с глобальными вызовами.

Чон Ый Ен Южная Корея G7

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