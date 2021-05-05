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Главы МИД G7 призвали РФ полностью отвести войска от границы с Украиной

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - России следует отвести от границ с Украиной все переброшенные туда войска, заявили в среду главы МИД стран "группы семи" (G7) .

"Крайне важно, чтобы Москва полностью отвела свои силы и приняла меры по снижению напряженности", - говорится в части коммюнике министров, посвященной Украине.

Кроме того, в G7, говоря о ситуации на востоке Украины, призвали "Россию и поддерживаемые ею военизированные формирования вернуться к соблюдению прекращения огня".

Страны G7 выразили готовность развивать сотрудничество с Россией в решении региональных и глобальных кризисов, говорится в итоговом коммюнике встречи глав МИД стран "группы семи".

"Мы продолжим вовлекать Россию в решение региональных кризисов и мировых вызовов, в частности к проблемам изменения климата, контроля за вооружениями, разоружения и нераспространения, а также мирного и устойчивого развития и защиты природы в Арктике", - говорится в итоговом документе встречи.

22 апреля в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. Два больших десантных корабля Северного флота "Александр Отраковский" и "Кондопога" пока остаются в Черном море после крупных учений возле Крыма.

Американские военные заявили, что Россия отвела часть войск от границы с Украиной, но они пока не могут определить, будет ли Россия возвращать в пункты дислокации все ранее переброшенные войска.

США и европейские страны выражали озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей с Украиной.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Участники встречи глав МИД G7 также высказались за более стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

"Мы подчеркиваем заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией. В то же время мы продолжим наращивать совместные возможности, наши и наших партнеров для того, чтобы сдерживать поведение России, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере кибербезопасности и распространения дезинформации", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что участники встречи глав МИД G7 в Лондоне больше всего внимания уделили России и Китаю.

"Мы начали в 8:45 утра и провели полуторачасовое обсуждение Китая, а затем более мелкие сессии, 30-минутные сессии по Мьянме, Ливии, Сирии; 1,5 часа по России, включая решение проблем Украины и Белоруссии; 30 минут по Афганистану. На этом завершилось заседание министров", - сообщил журналистам представитель госдепа США.

G7 РФ Украина

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