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Главы МИД G7 назвали поведение РФ безответственным и дестабилизирующим

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Главы МИД "группы семи" (G7) заявили о дестабилизирующих действиях России и нарушениях прав человека в стране.

"Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизирующего поведения России. Это включает в себя наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, ее злонамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, злонамеренную киберактивность и использование дезинформации", - говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи министров G7.

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Участники встречи "группы семи" (G7) выразили поддержку партнерам, пострадавшим от инцидентов, которые на Западе связывают с деятельностью российских спецслужб.

"Мы выражаем солидарность с партнерами, затронутыми действиями российских спецслужб в ущерб их интересам и безопасности", - говорится в итоговом коммюнике встречи.

17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, что Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. После этого Чехия выслала 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Кроме того, 28 апреля прокуратура Болгарии объявила, что подозревает шестерых россиян в причастности к организации в период с 2011 по 2020 гг. четырех взрывов на оружейных заводах страны, на которых хранилась продукция, принадлежащая болгарскому торговцу оружием Эмилияну Гебреву.

G7 РФ

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