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В ЛНР заявили о гибели бойца Народной милиции в результате атаки ВСУ

Киев сообщает об осколочном ранении украинского военнослужащего

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции ЛНР, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Он заявил, что 15-ый батальон 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ наступал "с целью демонстрации западным кураторам агрессивных действий руководства" самопровозглашенных республик.

Представитель Народной милиции ЛНР добавил, что с начала суток со стороны украинских военных зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. По его словам, обстрелам из гранатометов и другого стрелкового оружия с украинской стороны подверглись районы населенных пунктов Голубовское, Донецкий. Калиново-Борщеватое, Молодёжное и Логвиново.

В свою очередь Оперативно-тактическая группировка "Север" ВСУ сообщает в фейсбуке, что в Донбассе в среду вечером в результате обстрела из гранатометов со стороны ополченцев осколочное ранение получил украинский военнослужащий. Его состояние удовлетворительное.

"На действия противника наши воины открыли огонь", - сказано в сообщении.

Донбасс ЛНР Украина ВСУ

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