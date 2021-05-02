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Стороны конфликта в Донбассе вновь обменялись обвинениями в обстрелах

Стороны конфликта в Донбассе вновь обменялись обвинениями в обстрелах
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины три раза за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истёкшие сутки 1 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что огонь с украинской стороны велся с применением гранатомётов различного типа в направлении населённых пунктов Золотое-5, Молодёжное и Донецкий.

"Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", - сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

В свою очередь в Киеве сообщают, что за минувшие сутки в Донбассе было зафиксировано 12 обстрелов украинских позиций ополченцами.

Противник использовал минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, ранение получил украинский военнослужащий, сказано в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил Украины (ОСС) в фейсбуке.

"По состоянию на 7:00 утра 2 мая нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в ОСС.

Украина

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