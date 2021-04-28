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В ТКГ пока не смогли договориться о "пасхальном перемирии" в Донбассе

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Участникам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу пока не удалось согласовать текст документа о введении "пасхального перемирия", однако стороны подтвердили необходимость продолжать консультации по согласованию документа, заявил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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"Все стороны согласились с необходимостью установить "пасхальное перемирие". Было предложено два текста документа - украинский и российский. Но не удалось нам пока договориться по окончательному тексту, потому что есть чувствительные формулировки. Нужно время, чтобы их хорошо продумать. Однако стороны договорились продолжать консультации и вновь подтвердили идею об установлении "пасхального перемирия", - прокомментировал Арестович агентству "Интерфакс-Украина" итоги заседания ТКГ в среду.

О том, что участники ТКГ на видеоконференции 28 апреля не смогли согласовать компромиссный механизм по контролю за перемирием, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

"Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей предложили для согласования семь компромиссных вариантов документа, регламентирующего координационный механизм верификации и предотвращения нарушений режима прекращения огня, но украинскую сторону не устроил ни один из них. К компромиссу прийти не удалось", - сказал он.

Источник в группе по организации переговоров заявил "Интерфаксу", что трехсторонняя контактная группа не обсуждала так называемое пасхальное перемирие в Донбассе в отрыве от вопросов верификации режима прекращения огня.

Донбасс Украина Алексей Арестович ЛНР ДНР

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