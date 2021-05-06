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Двое украинских военных получили ранения в Донбассе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в Донбассе, зафиксировано 19 обстрелов, также с начала текущих суток был один обстрел, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в четверг.

Также украинская делегация в Трехсторонней контактной группе сообщила об обстреле автомобиля наблюдательной группы украинского Совместного центра координации и контроля за прекращением огня в Донбассе на Мариупольском направлении. По факту нарушения украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту в адрес СММ ОБСЕ.

В кузове автомобиля найдены два пулевых отверстия. "Это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня", - сообщается на странице украинской делегации в фейсбуке.

В свою очередь в Донецке сообщили о семи обстрелах с украинской стороны за сутки. В результате минометного удара украинских военных по Донецку в минувшую среду повреждена насосная станция, что привело к прекращению подачи воды в Киевский район города, говорится в сообщении представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК в четверг.

ДНР Украина

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