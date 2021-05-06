Украинский военный убит в Донбассе

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Украинский военнослужащий погиб в четверг в Донбассе из-за обстрела противника, сообщает пресс-центр штаба украинской Операции объединенных сил.

По информации украинских военных, нарушение режима прекращения огня было зафиксировано 6 мая недалеко от населенного пункта Новотроицкое. Противник обстрелял украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате, как сообщается, один военнослужащий из состава Объединенных сил получил смертельное пулевое ранение. Еще один украинский был ранен осколком и эвакуирован в госпиталь в тяжелом состоянии.

Открывался ответный огонь.

"О действиях вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - резюмируют в штабе ООС.

Ранее в Киеве сообщали о двух раненных украинских военных в Донбассе 5 мая. В свою очередь в Донецке утром в четверг заявили о семи обстрелах с украинской стороны за сутки.

В настоящее время в Киеве с визитом находится госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее в четверг он заявил, что значительные военные силы России остаются у границ с Украиной. "Россия отвела некоторую часть войск, но значительные силы остаются на границе с Украиной. Россия отвела некоторое оборудование, но значительное количество оборудования остается на границе с Украиной. Так что у России есть возможность за достаточно короткое время агрессивно действовать, если она это решит сделать. (...) Мы видим, что на границе с Украиной сейчас есть концентрация российских сил, самая большая с 2014 года", - сказал Блинкен на пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В свою очередь Зеленский заявил, что Россия держит вдоль границы с Украиной 75 тыс. военных, их численность уменьшается очень медленно.