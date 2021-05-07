Что случилось этой ночью: пятница, 7 мая

Повышение Сбербанком ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта, бесплатная газификация домов с небольшой площадью, поражение России в финале ЧМ по хоккею среди юниоров

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Сбербанк с 7 мая повысит ставки по ипотеке на 0,4 процентных пункта. Повышение ставки коснется новостроек и готового жилья, но по ипотеке с господдержкой ставка останется прежней и составит 5,75%.

- В "Газпроме" обещали бесплатно провести газ для домов площадью не больше 300 квадратных метров. Ранее в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил подвести газ к домам в поселках. Он добавил, что граждане не должны платить за эти работы.

- США рассматривают возможность дополнительной военной помощи Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что данный вопрос находится в стадии "активного рассмотрения", но воздержался от комментариев по поводу размещения на украинской территории ракетных комплексов Patriot.

- Генеральная репетиция военного парада пройдет на Красной площади 7 мая в 10:00. В ней примут участие пешие парадные расчеты, колонна военной техники и парадный строй авиации.

- Число жертв после перестрелки в Рио-де-Жанейро выросло до 25 человек. Среди погибших в ходе полицейской спецоперации в районе Жакарезинью - 24 члена банды наркоторговцев и один полицейский. Ранее сообщалось о 23 жертвах.

- Россия проиграла Канаде в финале ЧМ по хоккею среди юниоров. Встреча, прошедшая в ночь на пятницу по московскому времени, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) в пользу канадцев.