Генеральная репетиция военного парада пройдет на Красной площади 7 мая

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Генеральная репетиция военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоится 7 мая на Красной площади г. Москвы в 10:00, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В генеральной репетиции примут участие пешие парадные расчеты, механизированная колонна военной техники и парадный строй авиации. В составе пешей колонны 37 парадных расчётов, общей численностью более 12 тысяч военнослужащих", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что более 190 единиц современной и перспективной военной техники, а также историческая техника включены в состав механизированной колонны. В пролете парадного строя авиации над Красной площадью будет задействовано 76 единиц авиационной техники.