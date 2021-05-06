В перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека

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Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Рио-де-Жанейро полицейская операция против банды наркоторговцев привела к перестрелке, взрывам и гибели 23 человек, сообщает телеканал Globo. Ранения получили два пассажира поезда метро, который проезжал по району проведения спецоперации - Жакарезинью - ранним утром в четверг.

Среди убитых 22 предполагаемых участника банды, а также гражданский сотрудник полиции Андре Фриаш. Кроме двух пассажиров метро, были ранены еще два сотрудника полиции, а также житель района, который получил пулю в ногу, находясь у себя дома.

В полиции заявили, что банду подозревают не только в наркоторговле, но и в причастности к убийствам, грабежам и угонам поездов, а также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

Жителей Жакарезинью предупредили, чтобы они не выходили из дома.