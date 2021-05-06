Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:29Заразились
на 06.05В России 4 855 128+7 639В мире 155 200 532+840 999

В перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека

В перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро погибли 23 человека
Фото: АР/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Рио-де-Жанейро полицейская операция против банды наркоторговцев привела к перестрелке, взрывам и гибели 23 человек, сообщает телеканал Globo. Ранения получили два пассажира поезда метро, который проезжал по району проведения спецоперации - Жакарезинью - ранним утром в четверг.

Среди убитых 22 предполагаемых участника банды, а также гражданский сотрудник полиции Андре Фриаш. Кроме двух пассажиров метро, были ранены еще два сотрудника полиции, а также житель района, который получил пулю в ногу, находясь у себя дома.

В полиции заявили, что банду подозревают не только в наркоторговле, но и в причастности к убийствам, грабежам и угонам поездов, а также в вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность.

Жителей Жакарезинью предупредили, чтобы они не выходили из дома.

Бразилия Рио-де-Жанейро Жакарезинью

Новости

Nintendo спрогнозировала сокращение годовой прибыли на 29%

Азербайджан в январе-апреле купил у Турции вооружения на $117,3 млн

Пандемия коронавируса

Путин усомнился в эффективности американских COVID-вакцин

Пандемия коронавируса

Индия перевалила за 21 миллион случаев COVID-19

Зеленский заявил о 75 тыс. военных РФ у границы с Украиной

Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

Лавров заявил, что ЕС обуревает "мания полной безнаказанности"

В Греции начались забастовки против изменений в трудовое законодательство

В Греции начались забастовки против изменений в трудовое законодательство

В Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 155 млн

В МИД Украины заявили, что РФ может осуществить "ползучую аннексию Азовского моря"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');