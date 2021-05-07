В индийском Гоа каждый второй тест на COVID-19 оказался положительным

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Один из двух сдавших тест на коронавирус в юго-западном индийском штате Гоа оказался заражен COVID-19, сообщает CNN.

Издание подчеркивает, что эти данные - 51,4% - касаются только тех, кто сдал анализ. Вероятно, среди остального населения этот показателю может быть выше, пишет CNN.

Министр здравоохранения Гоа Вишвайит Рейн отмечает, что в штате, возможно, придется ввести полный локдаун. Он отметил, что наблюдается дефицит медицинского кислорода.

В популярном у туристов штате Гоа живет около 1,5 млн человек (данные на 2011 год). CNN отмечает, что заболеваемость там стала резко расти в последние две недели, накануне было выявлено 3800 новых случаев.

Эксперты отмечают, что рост заболеваемости в Гоа и в целом в стране объясняется более мягкими мерами ограничений, действовавших зимой. Пик первой волны в Индии пришелся на сентябрь, после чего показатели стали падать. Многие штаты начали снимать ограничения, но в итоге вторая волна оказалась гораздо сильнее, а власти были к ней не готовы, пишет CNN. Снятие ограничений зимой совпало с популярным индуистским праздником Дивали, который традиционно собрал вместе большое количество людей.

Министр здравоохранения Гоа констатирует, что с декабря по февраль в штате не было вообще никаких ограничений. "Гоа был одним из самых популярных направлений отдыха. И выяснилось, что люди не соблюдают никаких мер предосторожностей", - констатировал он.

Вишвайит Рейн отмечает, что никто не соблюдал социальную дистанцию, а туристическая популярность штата, особенно в период проведения массовых фестивалей, привела к росту заболеваемости.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Индии с начала пандемии выявлено более 21,4 млн случаев COVID-19.