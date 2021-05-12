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Эксперты назвали условия для предотвращения нынешней ситуации с COVID-19

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Независимые эксперты проанализировали действия ВОЗ и правительств разных стран и пришли к выводу, что нынешнюю ситуацию с распространением СOVID-19 можно было бы предотвратить, если бы чиновники не реагировали слишком поздно, а у ВОЗ было больше полномочий. Об этом сообщает АР.

Работой экспертов руководили назначенные ВОЗ бывшая президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и экс-премьер Новой Зеландии Хелен Кларк.

В итоговом докладе говорится, что власти многих стран сначала наблюдали за распространением инфекции и начинали принимать меры, когда было уже поздно, что приводило к катастрофическим результатам. Также докладчики заявили, что ВОЗ нужно больше гарантированных прав по доступу в страны-участницы для исследования начинающихся вспышек инфекции, поскольку действующие в разных странах национальные ограничения мешали организации работать. Также они предложили организовать конференцию стран-производителей вакцин от коронавируса, чтобы договориться о быстром обмене технологиями и препаратами.

Некоторые другие эксперты раскритиковали представленный доклад за то, что его авторы не указали на ответственность самой ВОЗ за случившееся. В частности, Лоренс Гостин из Джорджтаунского университета отметила, что составители доклада умолчали о роли таких стран, как Китай, выбрав бесполезную дипломатичность, а не честность и прозрачность.

Эксперты ВОЗ заявляли ранее, что "глобальному распространению эпидемии способствовало то, что ее по большей части скрывали" в первые дни пандемии, когда вирус впервые был обнаружен в городе Ухане в китайской провинции Хубэй. У Китая "были возможности, чтобы быстрее реагировать на ранние сигналы", заключила группа ВОЗ.

ВОЗ в 2020-2021 году направляла в Китай три группы экспертов для изучения начальной стадии пандемии. Первая группа побывала в Китае в феврале 2020 года и сделала вывод, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставила вопрос об источнике инфекции открытым. Из второй группы летом 2020 года до Китая добрались только два участника. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.

Визит третьей группы был согласован к январю 2021 года. Эти специалисты побывали в Ухане, проверили местные лаборатории и рынок, и практически исключили версию с утечкой вируса из лаборатории. По их мнению, вероятнее всего, COVID-19 попал в человеческий организм через посредника-носителя. Среди других гипотез, которые в ВОЗ сочли возможными, но менее вероятными, оказались прямое зоонозное распространение или заражение через замороженные продукты.

Ухань спустя год после начала пандемии

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ВОЗ Китай коронавирус Либерия Новая Зеландия Эллен Джонсон-Серлиф Хелен Кларк

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