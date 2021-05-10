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Водитель в Нью-Йорке сбил несколько человек после массовой драки

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Согласно сообщению, несколько человек были сбиты автомобилем в Рочестере, штат Нью-Йорк, передает Fox News.

Пожарная служба округа Монро сообщила в твиттере, что на пересечении Мейсон-стрит и Пирпонт-стрит, подрались около 20-30 человек.

На место происшествия выехали две машины скорой помощи и несколько полицейских машин. Сообщается, что один человек может быть вооружен.

США Нью-Йорк

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