Водитель в Нью-Йорке сбил несколько человек после массовой драки

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Согласно сообщению, несколько человек были сбиты автомобилем в Рочестере, штат Нью-Йорк, передает Fox News.

Пожарная служба округа Монро сообщила в твиттере, что на пересечении Мейсон-стрит и Пирпонт-стрит, подрались около 20-30 человек.

Mason St. Rptd 20-30 people fighting. Rptd person struck. #roc — MonroeCountyFireWire (@mcfw) May 9, 2021

На место происшествия выехали две машины скорой помощи и несколько полицейских машин. Сообщается, что один человек может быть вооружен.