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Более 15 человек стали жертвами нового теракта в Афганистане

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В результате подрыва пассажирского автобуса на заложенной на дороге мине в афганской провинции Забуль погибли, по данным СМИ, не менее 16 человек.

В миреЧисло жертв взрыва у школы в Кабуле выросло до 58Читать подробнее

Подрыв автобуса произошел после взрывов у женской школы в Кабуле в субботу, которые, по последним данным, унесли жизни 68 человек, большинство из них - девочки-школьницы в возрасте от 11 до 15 лет.

Медики продолжают бороться за жизни и оказывать помощь не менее чем 160 пострадавшим в ходе кабульского теракта.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье осудил взрывы у школы и призвал объявить национальный день траура в связи с этим инцидентом. Ранее в субботу он обвинил в осуществлении теракта боевиков движения "Талибан" (террористическое движение, запрещено в РФ). Представитель движения заявил о непричастности талибов, отметив, что они осуждают любые нападения на мирных афганцев.

Семьи жертв обвинили афганское правительство и западные державы в том, что они не смогли положить конец насилию и продолжающейся войне.

Теракт произошел на фоне начавшегося вывода сил США и их союзников по НАТО из Афганистана. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Афганистан Забуль

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