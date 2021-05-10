Что случилось этой ночью: понедельник, 10 мая

Возобновленные поиски омского министра здравоохранения, новый теракт в Афганистане, кибератака против трубопровода Colonial Pipeline

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Чехия хочет потребовать от РФ более $47 млн за взрывы во Врбетице. Об этом заявила в эфире "Чешского телевидения" министр финансов республики Алена Шиллерова.

- В УМВД не подтвердили факт обнаружения омского министра здравоохранения. Информация об этом ранее распространялась в СМИ. Утром на рассвете поиски Александра Мураховского возобновились. Известно, что чиновник 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района и не вернулся. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию.

- Мужчина застрелил шесть человек на вечеринке в Колорадо. По данным полиции, стрельба произошла сразу после полуночи в трейлер-парке в Колорадо-Спрингс, в результате которой погибло шесть человек. Стрелявший попытался покончить с собой. Позже он скончался в больнице. Полиция начала расследование.

- Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами в своей публикации в Telegram-канале. Глава Чечни назвал силовую операцию, совершенную в "священные дни" праздника Рамадан, со стороны израильских властей "беспределом". Он добавил, что мировое сообщество не должно молчать на фоне происходящего.

- Более 15 человек стали жертвами нового теракта в Афганистане. Пассажирский автобус подорвался на мине в афганской провинции Забуль. Подрыв автобуса произошел после взрывов у женской школы в Кабуле в субботу, которые, по последним данным, унесли жизни 68 человек.

- Кибератаку против Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide с целью вымогательства денежных средств, сообщает Associated Press со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники. Атака парализовала трубопровод Colonial Pipeline 7 мая. Его работа до сих пор не восстановлена. США считают, что с группировкой DarkSide связана с Россия.