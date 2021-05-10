Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:41Заразились
на 09.05В России 4 880 262+8 419В мире 157 960 048+271 822

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 мая

Возобновленные поиски омского министра здравоохранения, новый теракт в Афганистане, кибератака против трубопровода Colonial Pipeline

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Чехия хочет потребовать от РФ более $47 млн за взрывы во Врбетице. Об этом заявила в эфире "Чешского телевидения" министр финансов республики Алена Шиллерова.

- В УМВД не подтвердили факт обнаружения омского министра здравоохранения. Информация об этом ранее распространялась в СМИ. Утром на рассвете поиски Александра Мураховского возобновились. Известно, что чиновник 7 мая уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района и не вернулся. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию.

- Мужчина застрелил шесть человек на вечеринке в Колорадо. По данным полиции, стрельба произошла сразу после полуночи в трейлер-парке в Колорадо-Спрингс, в результате которой погибло шесть человек. Стрелявший попытался покончить с собой. Позже он скончался в больнице. Полиция начала расследование.

- Кадыров потребовал от Израиля извинений за столкновения с палестинцами в своей публикации в Telegram-канале. Глава Чечни назвал силовую операцию, совершенную в "священные дни" праздника Рамадан, со стороны израильских властей "беспределом". Он добавил, что мировое сообщество не должно молчать на фоне происходящего.

- Более 15 человек стали жертвами нового теракта в Афганистане. Пассажирский автобус подорвался на мине в афганской провинции Забуль. Подрыв автобуса произошел после взрывов у женской школы в Кабуле в субботу, которые, по последним данным, унесли жизни 68 человек.

- Кибератаку против Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide с целью вымогательства денежных средств, сообщает Associated Press со ссылкой на знакомые с ходом расследования источники. Атака парализовала трубопровод Colonial Pipeline 7 мая. Его работа до сих пор не восстановлена. США считают, что с группировкой DarkSide связана с Россия.

Новости по теме

Новости

Поиски министра здравоохранения Омской области возобновили на рассвете

Поиски министра здравоохранения Омской области возобновили на рассвете

В УМВД не подтвердили факт обнаружения омского министра здравоохранения

Что произошло за день: воскресенье, 9 мая

В Омской области на охоте пропал глава регионального Минздрава

В Татарстане заявили о возможном угоне упавшего легкомоторного самолета

В Татарстане заявили о возможном угоне упавшего легкомоторного самолета

На Камчатке по обломку на месте падения установили пропавший Ми-2

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено более 8,4 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено более 8,4 тыс. случаев коронавируса

Путин заявил, что Победа над нацизмом принадлежит советскому народу

Путин предупредил об опасности возрождения идеологии нацизма

Путин предупредил об опасности возрождения идеологии нацизма

В России не планировали дальше делать "длинные" майские праздники

В России не планировали дальше делать "длинные" майские праздники
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');