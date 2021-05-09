На границе сектора Газа и Израиля начались пожары

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - На границе сектора Газа и Израиля в воскресенье вспыхнули порядка 20 пожаров после запуска палестинцами воздушных шаров со взрывчаткой, сообщают местные СМИ.

Пожары были потушены силами Армии обороны Израиля, местными пожарными и добровольцами.

В нескольких пограничных точках собираются палестинцы из сектора Газа, они жгут автомобильные шины и бросают камни в израильских военных.

Тем временем в Иерусалиме Высший суд справедливости постановил перенести слушание о спорных домах в иерусалимском районе Шейх Джаррах. Решение принято, чтобы снизить уровень напряженности на улицах Иерусалима, где несколько дней подряд арабы устраивают беспорядки.

В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей. В пятницу в результате столкновений палестинцев с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали более 200 человек: беспорядки имели место в районе Храмовой горы и квартале Шейх Джаррах.