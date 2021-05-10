Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:44Заразились
на 09.05В России 4 880 262+8 419В мире 157 688 226+786 546

Армия Израиля заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Танки израильской армии в ответ на запуски воздушных шаров с взрывчаткой и ракетные пуски по израильской территории нанесли удары по объектам ХАМАС, говорится в понедельник в твиттере армии обороны Израиля.

В миреВ Иерусалиме в результате беспорядков около 90 палестинцев получили травмыЧитать подробнее

"В ответ на воздушные шары с взрывчатыми веществами и четыре ракеты, выпущенные из Газы по Израилю, танки армии обороны Израиля только что нанесли удары по террористическим целям ХАМАСА в Газе", - говорится в сообщении.

Четыре ракеты были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля на фоне нагнетания напряженности и актов насилия вблизи границы и Восточном Иерусалиме в связи с решением израильского суда о выселении нескольких палестинских семей из их домов в иерусалимском квартале Шейх Джаррах.

Это вызвало волну протестов со стороны палестинского населения, которые переросли в столкновения с полицией на Храмовой горе и в Шейх Джаррахе. Всего в ходе столкновений пострадали более 300 палестинцев и более 10 полицейских.

Израиль Cектор Газа ХАМАС cектор Газа

Новости по теме

Новости

США приписали хакерскую атаку на трубопровод группировке, связанной с Россией

Более 15 человек стали жертвами нового теракта в Афганистане

WSJ сообщила о намерении США переместить войска из Афганистана в Центральную Азию

WSJ сообщила о намерении США переместить войска из Афганистана в Центральную Азию

Кибератаку против Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide

Кибератаку против Colonial Pipeline провели хакеры из DarkSide
Пандемия коронавируса

Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Дракулы

Власти Румынии открыли центр вакцинации от COVID-19 в замке Дракулы
Дипломатическое противостояние

Чехия хочет потребовать от РФ более $47 млн за взрывы во Врбетице

Чехия хочет потребовать от РФ более $47 млн за взрывы во Врбетице

Что произошло за день: воскресенье, 9 мая

Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера

Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера
Пандемия коронавируса

РФПИ не исключил поставки "Спутника V" в Германию уже в июне

РФПИ не исключил поставки "Спутника V" в Германию уже в июне

Космонавты 65-й экспедиции на МКС выполнят 45 экспериментов

Космонавты 65-й экспедиции на МКС выполнят 45 экспериментов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');