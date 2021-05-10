Советник президента США выразил обеспокоенность ситуацией в Иерусалиме

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Об обеспокоенности развитием ситуации в Восточном Иерусалиме, где продолжаются столкновения между израильской полицией и палестинцами, а также о готовности способствовать нормализации обстановки в городе заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В телефонной беседе с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом он выразил "серьезную озабоченность Соединенных Штатов по поводу ситуации в Иерусалиме, включая ожесточенные столкновения на Храмовой горе в последние дни Рамадана", - говорится в распространенном сообщении Белого дома.

Салливан также "призвал израильское правительство принять надлежащие меры для обеспечения спокойствия во время празднования Дня Иерусалима " и заверил Бен-Шабата в том, что "США будут продолжать в полной мере участвовать в предстоящие дни в содействии спокойствию в Иерусалиме".

В то же время он "подтвердил серьезную озабоченность Соединенных Штатов по поводу возможного выселения палестинских семей из их домов в квартале Шейх-Джаррах".

Более 10 палестинцев пострадали в Иерусалиме ходе столкновений с полицейскими в Иерусалиме в ночь на понедельник, еще 90 человек получили травмы в воскресенье. Всего в ходе беспорядков, начавшихся в ночь на субботу в районе Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, пострадали около 300 человек.

Столкновения произошли не только в Иерусалиме, но и на границе Израиля с сектором Газа, где вдоль забора безопасности палестинцы жгли шины, бросали булыжники и бутылки с взрывчатыми веществами в военных, охраняющих границу.

В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.