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Что произошло за день: понедельник, 10 мая

Пропавший в лесу глава омского Минздрава сам вышел к людям, Путин рассказал о результатах прививки от коронавируса

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Жозеп Боррель заявил о солидарности ЕС с Чехией и Болгарией в дипломатическом противостоянии с Россией. Глава дипломатии Евросоюза отметил, что отношения с Россией будут обсуждаться на саммите ЕС 25 мая. Боррель также сообщил о подготовке очередного пакета санкций в отношении Белоруссии.

- Владимир Путин рассказал о хорошем уровне антител к коронавирусу после прививки. По его словам, анализ показал у него коэффициент позитивности на уровне 15. Президент РФ отметил, что ситуация с COVID-19 в России стабильна.

- В районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме снова произошли столкновения палестинцев с полицией. ХАМАС потребовал от Израиля вывести силы безопасности с Храмовой горы. Вечером в четверг СМИ сообщили о выпущенных в сторону Иерусалима ракетах из сектора Газа.

- Пропавший в лесу глава омского Минздрава сам вышел к людям. Александра Мураховского искали трое суток после того, как он уехал в лес на квадроцикле с охотничьей базы. Чиновник намерен вернуться к работе уже во вторник.

- В России выявили еще 8 465 случаев заражения коронавирусом. На Москву пришлись 2 896 случаев COVID-19, причем новых заболевших оказалось почти в полтора раза больше выздоровевших за сутки.

- Парламент Армении во второй раз не избрал Никола Пашиняна на пост премьера. Теперь парламент Армении будет распущен, внеочередные выборы ожидаются 20 июня.

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