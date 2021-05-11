США уничтожат часть военного оборудования при выводе войск из Афганистана

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - США в процессе вывода войск из Афганистана уничтожают военное оборудование, которое не будет отправлено в Соединенные Штаты или передано Национальным силам обороны и безопасности Афганистана, сообщает Associated Press.

Большая часть того, что отправляется домой, является "ценным оборудованием, которое никогда не предназначалось для того, чтобы быть оставленным", заявили американские чиновники на условиях анонимности агентству.

По их словам, некоторая другая техника, включая вертолеты, оружие и боеприпасы, будет передана Национальным силам обороны и безопасности Афганистана. Им также будут предоставлены некоторые базы. Одной из последних была передана новая база "Антоник" в провинции Гильменд.

Также отмечается, что уничтожению подлежат оборудование и транспортные средства, которые не могут быть отремонтированы из-за плохого состояния.

К настоящему времени, согласно заявлению американских военных, было уничтожено около 1,3 тыс. единиц техники. До крайнего срока выхода американских военных из Афганистана - 11 сентября будет уничтожено еще больше, уточнил в беседе с агентством американский чиновник.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая.