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США отправили в Афганистан истребители для прикрытия уходящих войск

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - США перебросили около десятка дополнительных боевых самолетов для прикрытия вывода американских и коалиционных войск из Афганистана, сообщает агентство Associated Press.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил, что к операции по прикрытию войск коалиции присоединились истребители F-18. В ней, как ранее сообщалось, также участвуют авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", шесть стратегических бомбардировщиков B-52.

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Милли отметил, что Пентагон может продолжить оказывать военную поддержку Кабулу и после вывода американских войск. Возможно, американцы будут тренировать афганские силы безопасности в третьей стране, отметил он.

Союзники НАТО приступили к выводу войск из Афганистана 29 апреля. Всего на афганской территории к тому времени оставалось около 2,5 тыс. американских солдат, а также – еще несколько сотен военных, выполняющих спецоперации. Все они по указу президента США покинут страну.

Администрация президента Джо Байдена собирается закончить вывод войск к 11 сентября. Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая, о чем и договорилась с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Теперь талибы считают решение Байдена изменить даты вывода нарушением соглашений с Вашингтоном и заявляют, что готовы к ответным действиям.

США Афганистан

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