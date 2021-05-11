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Израиль сообщил о ранении шести граждан выпущенной из Газы ракетой

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Шесть граждан Израиля были ранены в результате ракетного обстрела с территории сектора Газа, сообщила Армия обороны Израиля в твиттере.

"В то время как непрекращающиеся ракетные обстрелы продолжаются в направлении юга Израиля, был поражен жилой дом в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении.

Издание Jerusalem Post уточняет, что во вторник около 6:00 ракеты попали в два жилых дома в Ашкелоне. Одна ракета попала в семейный дом, в результате чего родители получили ранения средней тяжести, а дети - легкие. Ракета, попавшая во второй дом, привела к ранениям еще двух человек. Все они были доставлены в больницу.

Ранее армия обороны Израиля сообщила, что свыше 150 ракет запущено в сторону Израиля с территории сектора Газа с вечера понедельника. Там отметили, что обстрелы не прекращаются более десяти часов.

В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинское агентство WAFA сообщило о гибели в результате этих ударов 20 человек, включая девяти детей. Еще 65 человек ранены.

В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев. Так, ранее в понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского Красного Креста, ранения получили сотни палестинцев.

Израиль Сектор Газа Хамас Иерусалим

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