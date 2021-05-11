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Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Командование Армии обороны Израиля заявило, что рассматривает возможность проведения сухопутной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС, сообщает The Jerusalem Post.

Заявление прозвучало после того, как палестинцы, по заявлению израильской стороны, запустили более 150 ракет по Иерусалиму и югу Израиля. По сообщению издания, Армия обороны Израиля предупредила, что рассматривает все варианты ответа, включая сухопутную операцию.

Обстрелы прошли во время празднования израильтянами Дня Иерусалима. Он провозглашен в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны в 1967 году.

В ответ обстрелы ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа, контролируемому ХАМАС. Израильская сторона заявляет о гибели восьми боевиков в результате этих операций.

В свою очередь, палестинская сторона утверждает, что в секторе Газа погибли 20 человек, включая девять детей. Еще 65 человек ранены.

В районе Старого города в Иерусалиме уже несколько дней продолжаются беспорядки и столкновения палестинцев с полицией. Волнения палестинцев начались на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. ХАМАС в связи с последними событиями в Израиле выдвинула ультиматум в адрес израильских властей, потребовав очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах до 18:00 понедельника.

Израиль Иерусалим ХАМАС

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