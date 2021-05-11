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Израиль призовет в армию 5 тыс. резервистов при обострении вокруг Газы

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Бенни Ганц одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа, сообщает во вторник Times of Israel.

"Это необходимо для продолжения действий в рамках операции "Стражи стены", - приводит издание его слова.

Times of Israel со ссылкой на канцелярию Ганца пишет, что 5 тыс. резервистов будут направлены в подразделения, находящиеся в ведении Южного командования, Командования тыла Израиля и Оперативного управления Генштаба.

Ранее во вторник армия обороны Израиля получила одобрение Ганца на продолжение операций против объектов террористов в секторе Газа, отмечает Times of Israel.

Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, ликвидированы 15 боевиков ХАМАС. По данным палестинского агентства WAFA, жертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения.

The Jerusalem Post напоминает, что с понедельника по Израилю с территории сектора Газа было выпущено более 200 ракет. Ранения получили не менее семи израильтян.

Израиль ХАМАС сектор Газа

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