Парламент Франции отклонил введение коронавирусных "пропусков"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Нижняя палата французского парламента проголосовала против введения "санитарных пропусков", которые выдавались бы, в частности, тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса COVID-19.

По данным французских СМИ, 108 депутатов Национального собрания проголосовали "против", а 103 - "за".

Выступившие против такой инициативы партии настаивают на том, что такие пропуска представляли бы риск дискриминации, поскольку миллионы людей еще не прошли вакцинацию от COVID-19.

В частности, инициативу не поддержала партия "Демократическое движение", которая традиционно выступает союзником партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика".

"Санитарный пропуск" во Франции, предполагалось использовать для поездок за границу. Его предлагалось выдавать тем, кто сделал прививки от коронавируса, либо имеет на руках недавний отрицательный тест на COVID-19, либо недавно переболел.

До 18 мая, когда по законопроекту о пропусках должен проголосовать сенат, правительство Франции может вторично представить документ на голосование.