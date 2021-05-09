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Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин от COVID-19

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал администрацию США отменить ограничения на экспорт как вакцин от COVID-19, так и необходимых для их производства компонентов. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По мнению Макрона, ограничения на экспорт мешают производству вакцин в Европе, а также - в небогатых странах.

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Он выразил несогласие с американской идеей о временной отмене действия патентов на вакцины. В Вашингтоне считают, что именно это позволило бы ускорить производство вакцин от COVID-19 в мире. Приостановка действия патентов на практике означала бы, что производители препаратов какое-то время не будут обязаны платить лабораториям, разработавшим эти вакцины.

Вместо этого президент Франции предпочёл бы, чтобы США просто передавали необходимые для производства технологии в такие страны как Сенегал, ЮАР, Индию.

Таким образом, как отмечают французские СМИ, между Европой и США начинается спор насчёт того, как лучше наладить производство американских вакцин в мире.

Ранее Папа Римский Франциск высказался в поддержку отмены патентов на вакцины против COVID-19. Понтифик осудил "вирус индивидуализма" и "национализма", который препятствует распространению вакцин в мире.

Хроника 09 января 2020 года – 09 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Эммануэль Макрон Франция США коронавирус

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