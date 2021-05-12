Сан-Марино предложит туристам вакцинироваться "Спутником V"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Сан-Марино с 17 мая планирует запустить кампанию для туристов, желающих вакцинироваться "Спутником V", заявил министр туризма страны Федерико Педини Амати.

"Благодаря вакцине "Спутник V" сможем запустить кампанию по вакцинному туризму. Есть возможность вакцинировать не живущих в Сан-Марино, не являющихся резидентами Италии, вакциной "Спутник V". План кампании готов, с 17 мая можем ее запустить", - сказал Педини Амати на брифинге в среду.

Он пояснил, что вакцинироваться двумя дозами желающие туристы смогут максимум в течение 28 дней после прибытия в Сан-Марино, первую дозу нужно получить в первую неделю.

Министр напомнил, что в настоящее время в Сан-Марино нет госпитализированных больных коронавирусом.

Власти Сан-Марино зарегистрировали "Спутник V" в феврале.