В Абхазии началась вакцинация российским препаратом "Спутник V"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В среду в Абхазии началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V".

Как сообщает министерство здравоохранения республики, вакцинация началась на базе Сухумской городской поликлиники №1.

"Вакцинируются как население, так и медицинские работники", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в конце апреля в Абхазию доставили 6 500 доз российской вакцины "Спутник V". Абхазские медики прошли специальные тренинги по вакцинации. По данным оперативного штаба, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии составляет 14 918 человек. Зарегистрировано 224 летальных случаев. Выздоровели 13 868 человек.