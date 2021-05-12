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Боевики из Газы выпустили еще более 10 ракет по югу Израиля

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Еще более десятка ракет выпущены в среду вечером из сектора газа по югу Израиля. Большинство ракет были перехвачены системой "Железный купол". По меньшей мере 20 человек получили ранения, сообщает Times of Israel.

Сирены, оповещающие о ракетном обстреле, сначала прозвучали в Ашкелоне и в Ашдоде на юге страны. Жителям городов рекомендуют оставаться в бомбоубежищах. По данным издания, порядка 20 человек в Ашкелоне получили ранения при обстреле.

Также сообщается, что сирены слышали и в других населенных пунктах юга страны: в Нетивоте, Офакиме, Нахаль Оз, Сдероте, Ор Ханере и в Нир Аме, отмечает "Едиот ахронот".

Ранее палестинцы из группировки "Исламский джихад" (запрещена в РФ) пообещали возобновить ракетный обстрел Израиля в 21:00 по местному времени (совпадает с московским). Однако пока особенно масштабных обстрелов не зафиксировано.

Израиль Палестина сектор Газа ХАМАС

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