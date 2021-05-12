В Израиле вспыхнули беспорядки

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Среди арабо-израильского населения в израильских городах вспыхнули беспорядки на фоне продолжающихся боевых действий между Израилем и ХАМАСОМ в секторе Газа, сообщает Jerusalem Post.

По последним данным, еврейский гражданин в возрасте 30 лет находится в критическом состоянии после того, как на него напала толпа арабских демонстрантов возле площади Эгед в городе Акра. На улицах городов Лод, Акко, Хайфы, Бат-Яма стороны забрасывают друг друга камнями и громят витрины. Прошлой ночью в израильском городе Лод были подожжены синагоги, автомобили и магазины.

В последние дни в Иерусалиме проходят акции протеста палестинцев, начавшиеся из-за решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. В понедельник на Храмовой горе в Иерусалиме вновь произошли столкновения между палестинцами и израильской полицией. По данным Палестинского общества Красного полумесяца, ранения получили сотни палестинцев.

В понедельник из сектора Газа по Израилю были выпущены десятки ракет. В ответ армия обороны Израиля нанесла авиаудары по анклаву, уничтожив не менее восьми боевиков ХАМАС. Ударам также подверглись ракетные установки. В свою очередь палестинские СМИ сообщили о гибели 20 человек в результате этих ударов, включая девять детей. Еще 65 человек, по данным СМИ, были ранены.