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Из сектора Газа второй вечер подряд запускают ракеты в сторону Тель-Авива

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Палестинские боевики из сектора Газа в среду вечером запустили большое количество ракет в сторону Тель-Авива, сообщают израильские СМИ.

По их данным, в этом городе, равно как и в других населенных пунктах в центральной и южной частях Израиля, были слышны сирены, сообщающие об угрозе с воздуха.

Газета Jerusalem Post сообщает, что эти ракеты либо были перехвачены системой ПРО "Железный купол", либо упали вдали от населенных пунктов.

В то же время газета сообщает, что одна из ракет поразила жилой дом в Ашкелоне на юге Израиля, что привело к гибели одного мирного жителя.

Кроме того, одна ракета попала в жилой дом в городе Сдерот, шесть человек пострадали, в том числе 6-летний ребенок.

В ХАМАС в свою очередь сообщили, что запустили 130 ракет в сторону Израиля, в том числе в центральную его часть. В организации отметили, что это было ответом на удар Израиля по многоэтажному зданию в городе Газа.

Во вторник вечером боевики движения ХАМАС также запустили из Газы ракеты в сторону Тель-Авива. Некоторые из ракет тогда поразили израильские города. В ХАМАС тогда сообщили также о запуске 130 ракет.

Палестина сектор Газа

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