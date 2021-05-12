Президент Эквадора намерен заключить соглашение о поставках "Спутника V"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Эквадора заключат соглашение о поставках российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, заявил в среду избранный эквадорский президент Гильермо Лассо.

"Вакцинация - это приоритет. Мы подпишем соглашение о поставках вакцин "Спутник V" с Россией, чтобы усовершенствовать наш план по вакцинации", - написал он в твиттере.

Лассо также поблагодарил российскую сторону за готовность обсуждать данный вопрос.