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Президент Эквадора намерен заключить соглашение о поставках "Спутника V"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Власти Эквадора заключат соглашение о поставках российской вакцины "Спутник V" от COVID-19, заявил в среду избранный эквадорский президент Гильермо Лассо.

"Вакцинация - это приоритет. Мы подпишем соглашение о поставках вакцин "Спутник V" с Россией, чтобы усовершенствовать наш план по вакцинации", - написал он в твиттере.

Лассо также поблагодарил российскую сторону за готовность обсуждать данный вопрос.

Хроника 09 января 2020 года – 12 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Спутника V Эквадор COVID-19 коронавирус Гильермо Лассо

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