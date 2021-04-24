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В Молдавию доставят 142 тыс. доз российской вакцины "Спутник V"

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Самолет российского МЧС доставит в субботу в Молдавию 142 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" в качестве гуманитарной помощи.

Как сообщила пресс-служба молдавского парламента, борт приземлится в аэропорту Кишинева около 12:00. Его встретят председатель парламента Зинаида Гречаная, другие депутаты и представители министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Председатель Партии социалистов, экс-президент Молдавии Игорь Додон накануне вылетел в Москву, чтобы сопровождать груз. "Вылетаю из Москвы на Родину с ценным грузом гуманитарной помощи от наших российских друзей - 142 тысячи доз вакцины от коронавируса Sputnik-V. Еще 40 тысяч будут доставлены в следующей партии", - написал он в субботу утром в фейсбуке.

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Вопрос о доставке в Молдавию партии российских вакцин обсуждается уже больше месяца.

В середине марта президент Молдавии Майя Санду обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении стране партии вакцины в качестве гуманитарной помощи.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Молдавия Коронавирус Спутник V

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