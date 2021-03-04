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В Молдавии одобрили вакцину "Спутник V"

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии официально зарегистрирована российская вакцина "Sputnik V", сообщила и.о. министра здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык.

По ее словам, всего в стране в настоящее время официально зарегистрированы 10 вакцин разных производителей - Pfizer Biontech, AstraZeneca - UK, AstraZeneca - Sk Bio, AstraZeneca - SII, Sinopharm, Sinovac, Moderna, Janssen, The Gamaleya National Center ("Спутник V"), CanSinoBio.

Сейчас в Молдавии для иммунизации используется вакцина AstraZeneca южнокорейского производства. Партия в количестве 21 600 вакцин предоставлена Румынией в качестве гуманитарной помощи.

"Национальный консультативный комитет экспертов в области иммунизации рекомендует использовать и другие виды вакцин, разрешенные в странах их создания, но которые находятся в процессе оценки ВОЗ, в том числе вакцину "Sputnik V". Мы находимся в серьезной ситуации с эпидимиологической точки зрения, у нас растет число инфицированных людей. Данная ситуация требует, чтобы у нас были и эффективные вакцины, и доступные вакцины. На этом этапе важно обеспечить наличие в стране всех видов вакцины", - заявила Затык, отметив, что "необходимо обеспечить доступ людей к вакцине, а также право выборы вакцины".

В Республике Молдова национальный план иммунизации включает 3 этапа. На первом этапе иммунизируются врачи, сотрудники и бенефициары социальных услуг. На втором этапе будут вакцинированы люди старше 60 лет и люди с сопутствующими заболеваниями. На третьем этапе будет иммунизировано все население, независимо от возраста.

Молдавия

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