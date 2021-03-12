Азербайджан зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Азербайджана сообщило о регистрации российской вакцины "Спутник V".

"Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в более чем 50 странах мира и показала свою высокую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Минздрав Азербайджана также утвердил эту вакцину для применения", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Минздрав подчеркивает, что в ближайшее время начнутся поставки вакцины "Sputnik V" в Азербайджан.

Как сообщалось ранее, Азербайджан подписал контракт с российской ООО "Human Vaccine" на поставку в страну 300 тыс. доз "Спутника V". Поставки вакцины в Азербайджан должны быть осуществлены в течение 180 дней.

В настоящее время Азербайджан проводит вакцинацию вакциной CoronaVac. Законтрактовано 4 млн доз этой вакцины. Кроме этого, Азербайджан заключил контракт на поставку вакцины AstraZeneca (432 тыс. доз), а также в рамках платформы COVAX.