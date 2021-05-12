Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:30Заразились
на 12.05В России 4 905 059+8 217В мире 159 690 774+739 747

Около 180 ракет запустили в среду из сектора Газа в сторону Израиля

Около 180 ракет запустили в среду из сектора Газа в сторону Израиля
Ракеты, выпущенные в сторону Израиля из Газы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Около 180 ракет запустили примерно с 6.00 утра в среду боевики из сектора Газа в сторону Израиля, передают израильские СМИ со ссылкой на данные ЦАХАЛ (Армия Обороны Израиля).

В миреЖертвами ракетных обстрелов стали уже шесть израильтянЧитать подробнее

В общей сложности с момента эскалации в сторону Израиля из Газы было запущено 1,3 тыс. ракет.

По информации израильских военных, десятки ракет, направленных в среду в сторону населенных пунктов Израиля, были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Еще порядка 40 ракет, запущенных из анклава из-за технических проблем взорвались в самом секторе Газа. В Израиле ранее объявили о ликвидации четырех членов командования боевым крылом ХАМАС в секторе Газа. Помимо Бассема Иссы, в списке числится, в частности, командир подразделения, специализирующегося на киберпространстве, Джамаа Тахла.

Израиль Cектор Газа ХАМАС

Новости по теме

Новости

Крупнейший бриллиант из РФ ушел с молотка в Швейцарии за $14,1 млн

Пандемия коронавируса

Страны ЕС примут ограничения для прибывающих из Индии

Медведчук счел предъявленные обвинения необоснованными и политическими

Медведчук счел предъявленные обвинения необоснованными и политическими

Что произошло за день: среда, 12 мая

В ХАМАС подтвердили гибель палестинского командира в результате израильского удара

Российский Су-27 сопроводил самолеты ВВС Франции над Черным морем

Вакцинация "Спутником V" начнется в Словакии с июня

Москва не получала просьб о помощи или убежище от Медведчука

Пандемия коронавируса

В Германии допустили введение паспорта вакцинации со следующей недели

В Германии допустили введение паспорта вакцинации со следующей недели
Пандемия коронавируса

Сан-Марино предложит туристам вакцинироваться "Спутником V"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');