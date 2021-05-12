Около 180 ракет запустили в среду из сектора Газа в сторону Израиля

Ракеты, выпущенные в сторону Израиля из Газы Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Около 180 ракет запустили примерно с 6.00 утра в среду боевики из сектора Газа в сторону Израиля, передают израильские СМИ со ссылкой на данные ЦАХАЛ (Армия Обороны Израиля).

В общей сложности с момента эскалации в сторону Израиля из Газы было запущено 1,3 тыс. ракет.

По информации израильских военных, десятки ракет, направленных в среду в сторону населенных пунктов Израиля, были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Еще порядка 40 ракет, запущенных из анклава из-за технических проблем взорвались в самом секторе Газа. В Израиле ранее объявили о ликвидации четырех членов командования боевым крылом ХАМАС в секторе Газа. Помимо Бассема Иссы, в списке числится, в частности, командир подразделения, специализирующегося на киберпространстве, Джамаа Тахла.