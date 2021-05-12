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РФ выступила за созыв "квартета" посредников для Израиля и Палестины

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Россия выступает за созыв квартета международных посредников по Ближнему Востоку (РФ, ЕС, США и ООН) на министерском уровне в связи с обострением ситуации в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы сегодня пришли к общему мнению, что наиболее острой задачей является созыв квартета международных посредников – Россия, США, ООН и Евросоюз. И мы доверяем генеральному секретарю как координатору квартета то, чтобы он в работе со сторонами постарался оптимально быстро такую встречу организовать", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

По словам министра, "встречу желательно провести на уровне министров иностранных дел".

Как отметил Лавров, "после того, как произошли события последних дней, - а они еще, к сожалению, продолжаются, гибнут люди с обеих сторон, - опять продолжаются односторонние действия, избегать которых призывал неоднократно Совет Безопасности".

Со своей стороны Гутерриш подчеркнул, что ООН "полностью готова возобновить работу квартета и способствовать диалогу между сторонами, а также с другими ключевыми участниками процесса".

"Мы также поддерживаем все шаги для деэскалации, а также для возобновления мирного процесса, который давно находится в спящей стадии", - сказал генсек ООН.

Он подчеркнул важность возобновления мирного процесса, так как это единственный способ разрешения сложившейся ситуации.

Армия обороны Израиля сообщила в среду, что с начала недели по израильской территории из сектора Газа выпущены более тысячи ракет и снарядов. Примерно 85-90% из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", еще около 200 снарядов упали на территории сектора Газа.

Израильтяне в ответ начали наносить удары по Газе.

По данным палестинского агентства WAFA, жертвами ударов израильтян по сектору Газа стали 35 человек, более 200 - ранены. Палестинский Красный полумесяц в свою очередь сообщает о 700 раненых. С израильской стороны, по последним данным, погибли шесть человек.

РФ Израиль Палестина ООН

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